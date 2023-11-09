رئيس جامعة المنصورة: أنهينا السوق السوداء لتذاكر الكشف بالمستشفيات والمراكز الجامعية

قال الدكتور شريف هاكر رئيس جامعة المنصورة نواجه أي أزمة بموضوعية وانتهينا تماما من قصة سبوبة السوق السوداء للتذكرة الكشف الطبي علي مستوي كافة المستشفيات ومراكز الجامعة، والتي كان وصل سعرها من 10 جنيهات إلي 500 جنيه وذلك من خلال الحجز الإلكتروني

جانب من اللقاء

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة المنصورة بالصحفيين والإعلاميين، وأكد رئيس الجامعة علي الإلغاء تماما للتذكرة الورقية تماما بداية من الأول من عام 2024

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الحرم الجامعي يضم ٢٥٠ ألف طالب وطالبة من بينهم ١٨٠ ألف بكالوريوس وليسانس وقرابة الـ15 ألف وافد وهذه لأول مرة تتجاوز الألفين طالب وافد بناء علي علاقات قوية بين كل الدول.

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جانب من اللقاء

وشدد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة من أولي الجامعات التي تعاملت بنظام مانشستر، ولدينا 10 كليات معتمدين ومانشيتر طب الأسنان.

وعلي صعيد آخر أعلنت جامعة المنصورة جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد وزير التعليم العالى وفى اطار الدور المجتمعى لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني

وأشار كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية لوضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من كافة التخصصات ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من اشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الاصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.