جامعة المنصورة تشارك بفريق طبي لعلاج المصابين من الشعب الفلسطيني

صرح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بأن مستشفيات جامعة المنصورة تشارك بالتنسيق مع وزارة الصحة بمستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.



يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير التعليم العالي بالمساهمة والاستعداد لتقديم كل العون للجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأشار الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب إلى مشاركة مستشفيات جامعة المنصورة من خلال فريق طبي جراحي متعدد التخصصات على قدر كبير من الكفاءة للتعامل مع الحالات الحرجة والتي تتطلب مهارات خاصة يضم أساتذة وخبراء في مختلف التخصصات منهم الدكتور سامح إبراهيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور أسامة حمزة أستاذ جراحة القلب والصدر.



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وأوضح أن الأطباء المشاركين من تخصصات جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، والعيون، جراحة النسا والتوليد، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات وتوفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت أعلنت جامعة المنصورة، جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني.

أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التعليم العالي وفي إطار الدور المجتمعي لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية لوضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من كافة التخصصات ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من اشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.