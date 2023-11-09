بحوث الشرق الأوسط: السياسة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الأزمة بغزة

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" في ضيافة كلية الإعلام بحضور الدكتور هبة شاهين، عميد كلية الإعلام.

ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي 2023 - 2024 لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، وتحت رعاية الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز.

عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" بكلية الإعلام

ورحبت الدكتور هبة شاهين، بالدكتور حاتم العبد، مدير المركز والحضور، حيث أشارت في مستهل كلمتها إلى أهمية المركز ودوره البارز في مساندة صناع القرار، كما أشادت بمبادرة المركز بالانتقال إلى كليات الجامعة المختلفة لنشر الوعي السياسي والقانوني لدى قاعدة الشباب الجامعي، كما أكدت على أهمية معرفة الإعلاميين بالمبادئ السياسية والقانونية العامة فضلًا عن الالتزام بميثاق الشرف المهني لمجال الإعلام.

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جامعة عين شمس

وتناول الكلمة عقب ذلك الدكتور حاتم العبد، الذي أكد على أهمية هذه الدورات التثقيفية لمعرفة الشباب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات، وتناول مجموعة من المصطلحات الأساسية في علم القانون، مثل مفهوم الدولة وفروع القانون العام والخاص والمسؤوليات بأنواعها المختلفة مع كيفية تطبيق تلك المعارف في إطار العمل الإعلامي.

واستعرض مجموعة من المفاهيم والأفرع الأساسية في علم السياسة، وشؤون الحكم، والعلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، والعلاقات بين الدول وبعضها التي تنظمها القوانين والمعاهدات الدولية، وأهم الظواهر والمتغيرات المؤثرة على السياسات الداخلية والخارجية.



.كما تتطرق إلى الحرب على غزة، ودور القانون في حماية المدنيين، حيث ذكر أن السياسة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الأزمة في غزة، فمن المنظور القانوني، فلسطين أرض محتلة ويحق لشعبها المقاومة المسلحة لاسترداد أراضيهم واستعادة حريتهم، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديق مزاعم إسرائيل بأنها في حالة دفاع شرعي عن النفس، بل هي ترتكب كافة أشكال جرائم الحرب المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

بعد انتهاء كلمة الدكتور العبد، تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.

في نهاية المحاضرة قام د. العبد، بتقديم شهادة تكريم إلى هبة شاهين، تقديرًا لاستضافتها الندوة.