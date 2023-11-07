الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

عميدة آداب عين شمس تستقبل نائبة ملحق سفارة الإمارات لشئون التعليم وعلوم التكنولوجيا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت اليوم الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس الأستاذة إيمان الحسني نائب ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات، بحضور وكلاء الكلية، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

عميدة آداب عين شمس تستقبل نائبة ملحق سفارة الإمارات لشئون التعليم وعلوم التكنولوجيا

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

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جامعة عين شمس 


وأعربت نائب ملحق الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بتواجدها بالكلية، مؤكدة على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات.

ودار اللقاء الودي بين الجانبين حول سبل التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين جامعات الإمارات العربية المتحدة وبين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب، وتناول أيضا متابعة أحوال طلاب الدراسات العليا من دولة الإمارات بالكلية، ومناقشة مقترحات ومسودات تعاون في مجالات التدريب وتنمية مهارات الطلاب والأساتذة، والموظفين، كما تم مناقشة سبل تنفيذ أبحاث الترقيات وتبادل الأساتذة، والدعم الأكاديمي في استحداث وتطوير البرامج الدراسية المتميزة.


وأكدت ا.د حنان كامل على اهتمام الكلية بطلاب الكلية الوافدين من جميع الدول العربية الشقيقة، ومن دولة الإمارات، وأكدت على أنهم على درجة عالية من الانضباط والحرص على التحصيل الدراسي وحضور المحاضرات، كما أكدت على أن الكلية بصدد إنشاء موقع إلكتروني في إطار التحول الرقمي للتعليم، لخدمة الطلبة الوافدين لتسهيل آليات الدراسة والبحث، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم، والتعريف بأقسام وبرامج الكلية المتاحة، وشروط الالتحاق.
 

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