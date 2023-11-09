اليوم.. رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل والده حرقا في طنطا

تنظر محكمة بمحافظة الغربية الدائرة الخامسة اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة المتهم بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته مع سبق الإصرار والترصد بقرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا إثر خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد استقبال مستشفى الحروق بكفر الزيات شخص مصاب بحروق بأنحاء متفرقة في الجسم وحالته الصحية سيئة ولفظ أنفاسه الأخيرة ووجود شبهة جنائية في الواقعة.



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وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا وتبين إشعال شاب النيران في والده بمادة قابلة للاشتعال إثر خلاف بين الطرفين على إدارة كشك.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المتهم يدعى حمدي ذكي فتوح -27 عاما- مندوب دعايا- حيث عقدا العزم وبيت النية بأن احضر مادة قابلة للاشتعال، وسكبها على والده ويدعى "سامح" داخل الكشك الخاص بالمجني عليه وما أن ظفر المتهم بالمجني عليه داخل الكشك محل الواقعة حتى أضرم النيران في الكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبة الواقعة.

وجرى عرض المتهم على النيابة التي أمرت بحبسه عدة مرات وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي نحن بصددها اليوم.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.