الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والدولى

طريقى اسكندرية الصحراوى
طريقى اسكندرية الصحراوى والدولى؛ فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح طريقى  إسكندرية الصحراوى والدولى  أمام قائدى السيارات عقب اتضاح الرؤية وانقشاع الشبورة المائية.

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في الإسكندرية

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل مول شهير بالشيخ زايد

وكانت الساعات الماضية  إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن  الشبورة المائية الكثيفة.


واهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

جاء ذلك بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإسكندرية الصحراوي الادارة العامة للمرور الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الكثيفة المسطحات المائية

مواد متعلقة

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في الإسكندرية

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل مول شهير بالشيخ زايد

ضبط ‏64 ألف مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

ضبط 8 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 842 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ4 محافظات

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية للسرقة (صور)

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

ضبط صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكما قضائيا ببنى سويف

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

أخبار مصر: تعليق العملية البرية بغزة، تمرد بالكونجرس الأمريكي، بدء دعاية مرشحي الرئاسة، موعد زيادة سعر تذاكر القطارات والمترو

بشكل مفاجئ، الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الفنانة نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

بعد قليل، استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب، والحضور وجوبيا

ساويرس يطرح الحل الفوري لوقف الحرب في غزة ويعلق على فيديو لـ بلينكن

زلزال قوي يضرب إدلب السورية، والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

استئجار الملابس، خدمة جديدة تقدمها الخطوط اليابانية للمسافرين

رعب وصراخ، لحظة اعتقال إسرائيل لسيدة فلسطينية بسبب واتساب (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

يمكرون ويمكر الله، 50 ألف امرأة حامل في غزة و5500 ولادة مرتقبة هذا الشهر رغم القصف

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية