القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.