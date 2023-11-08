تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل هايبر وان بالشيخ زايد

شهدت منطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، عندما تبادلت دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، وموظف الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر أمام مول هايبر وان.

وقال الموظف: إن «دينا» ضربته باللكمات، بينما نفت ابنة هبة قطب ذلك، وأفادت أن العكس هو الصحيح، وأن مشاجرتهما كانت بسبب أولوية المرور في الشارع.

وقالت دينا في المحضر الذي تم تحريره في قسم أول شرطة زايد «كنت راكنة سيارتي بجراج هايبر وأستعد للخروج بها إلى الشارع، وكانت سيارة المشكو في حقه تسد الطريق، وبعد إعطائي له أكثر من تنبيه بالكلاكسات، لم يتحرك فاضطررت للتوجه إليه، وطرقت زجاج سيارته ولم يستمع إلىّ، حتى رآني وصدمني بالسيارة لمسافة بعيدة».

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ومن جانبه، قال الموظف: إن دينا هشمت سيارته، وطرقت بيدها عليها أكثر من مرة، وضربته في وجهه بـ«البوكس».



وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مول "هايبر وان "بالشيخ زايد مفاده نشوب مشاجرة بين شاب وفتاة وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين موظف وابنة الخبيرة الأسرية هبة قطب وتم اصطحاب الطرفين للقسم وتحرر المحاضر اللازمة.