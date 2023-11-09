استئجار الملابس، خدمة جديدة تقدمها الخطوط اليابانية للمسافرين
خدمة جديدة، بدأت الخطوط الجوية اليابانية في تقديمها مؤخرا، حيث تسمح للمسافرين باستئجار مجموعة كاملة من الملابس لدى وصولهم إلى وجهتهم، وتوفر عليهم اصطحاب أمتعة كثيرة.
تكلفة معقولة جدًا
الخدمة تشمل مجموعة كبيرة من الملابس التي يجدها المسافر في الفندق فور وصوله، وبعد الانتهاء منها يقوم بتسليمها لطاقم الفندق عند المغادرة. وذلك بتكلفة معقولة جدًا، حيث لا تتجاوز 40 دولارًا لمدة 10 أيام.
وتشمل الخدمة الكثير من الخيارات، للذكور والإناث على حد سواء، وتلبي جميع المقاسات، سواء أكانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، إضافة إلى أنها تراعي جميع فصول السنة، وجميع الأعمار.
توفر الوقود وتخدم البيئة
ووفق شركة الطيران، فإن هذه الخطوة توفر الكثير من الوقود الذي تستخدمه الطائرات لحمل أطنان من وزن الأمتعة في كل رحلة، علاوة على أنها تخدم البيئة أيضًا عبر تقليل انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي ينتج عن استخدام الوقود الزائد، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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