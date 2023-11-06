الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يقصف مستشفيي السرطان والعيون، بيان عاجل من الصحة الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة وذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.

أكبر مستشفيات القطاع للعيون

واستهدفت قوات الاحتلال أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهم دمارًا واسعًا، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.

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 انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.

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غزة طوفان الأقصى مستشفيات غزة

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