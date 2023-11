جامعة أسيوط تكرم الفائزين فى مسابقة أفضل الأبحاث دوليًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون

انطلقت اليوم الأربعاء، وقائع اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط تحت عنوان "تطوير النشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون" وبرعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

تكريم الفائزين في مسابقة الأبحاث

وشهد اليوم العلمي؛ تكريم الدكتور أحمد المنشاوى للفائزين فى مسابقة "الأبحاث المنشورة دوليًا للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون"، والتي أطلقها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي فى شهر أكتوبر لكليات: التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتجارة، والحقوق، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة.

Advertisements

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن مكتب التصنيف الأكاديمى الدولي، يعد أحد النقاط المضيئة بالجامعة، والذى يسهم في نشر ثقافة التصنيف الأكاديمي، وتعريف المجتمع الجامعي بمعايير التقييم، وركائز العمل التي تهتم برصدها أكبر مواقع تصنيف الجامعات على مستوى العالم، مشيرًا أن هذا النشاط العلمي المميز لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي قد انعكس أثره خلال السنوات الماضية، فى زيادة النشر الدولي لمعظم الكليات، وتحسين ترتيب الجامعة والارتقاء بمكانتها فى مصاف الجامعات المتقدمة وإدراجها في عدد من التصنيفات العامة والمتخصصة، وهو الهدف الذى تسعى إدارة الجامعة دومًا؛ لتحقيقه.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الجامعة تملك إمكانيات بحثية، وعلمية، وعقول نابغة، في مختلف المجالات العلمية، تؤهلها للوصول إلى مكانة متقدمة فى كافة التصنيفات العالمية.

IMG-20231108-WA0059 IMG-20231108-WA0058 IMG-20231108-WA0056 IMG-20231108-WA0057 IMG-20231108-WA0055 IMG-20231108-WA0054 IMG-20231108-WA0053 IMG-20231108-WA0052

شهد اليوم العلمي حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الاكاديمى الدولى، الأستاذة علا لورانس ممثل بنك المعرفة المصرى، والدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير مكتب التصنيف الدولي، والمهندس خالد شعلان ممثل هيئة السيفير الدولية، إلى جانب لفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، وقام بتقديم اليوم العلمي الدكتور محمود عبدالمعطى الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى، إلى حرص إدارة الجامعة على تشجيع النشر الدولي فى العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم؛ لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وإيجاد حلول علمية للمشكلات المجتمعية من خلال البحوث العلمية التى يتم نشرها دوليًا فى كبرى دوريات النشر العالمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى ضرورة تنمية المهارات، والقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس فى مجالات العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون، وتشجيعهم على النشر الدولي لأبحاثهم، مؤكدًا أن ذلك يسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة فى هذه المجالات.

البحوث المتعلقة بالعلوم الإنسانية

وتحدث الدكتور عمر ممدوح شعبان؛ عن دعم إدارة الجامعة للنشر الدولي للبحوث المتعلقة بالعلوم الإنسانية، والإجتماعية، والفنون؛ وذلك إيمانًا منها بالدور الحيوي لهذه العلوم فى النهوض بالتصنيف الدولى للجامعة، معربًا؛ عن فخره بالتقدم الكبير الذى أحرزته الجامعة، فى التصنيف الصينى شنغهاى؛ والمتضمن إدراج الجامعة فى (٧) تخصصات علمية، وذلك للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يعد اعترافًا قويًا وموثقًا بتطور الجامعة وتميزها فى البحث العلمى.

وأضاف مدير مكتب التصنيف الدولي إلى أن اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف تضمن مناقشة عدد من الموضوعات التى تشمل؛ تدويل النشر الدولي في مجالات العلوم الإنسانية والإجتماعية (كيفية كتابة ورقة بحثية - دوريات النشر)، وأخلاقيات البحث العلمي، وآليات الحصول على جوائز النشر الدولي لجامعة أسيوط والجوائز الدولية، والذكاء الاصطناعي وبحوث العلوم الإنسانية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة علا لورانس؛ أن بنك المعرفة المصري يحرص على توفير كم هائل من المعرفة العلمية، فى مختلف التخصصات، فضلًا عن دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات، والمؤسسات، والمراكز البحثية المصرية، دوليًا، مشيرة إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ بضرورة تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصرى، وربطه بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ٢٠٢٣، منوهةً بأن بنك المعرفة سيوجه اهتمامه خلال العام الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالتوسع فى النشر الدولى للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون، بكافة تخصصاتها.

جدير بالذكر، إن المراكز الثلاثة الفائزة، هي؛ المركز الأول، بحث مقدم من الباحث محمد سيد حامد على بكلية التربية الرياضية بعنوان

Acute moderate-intensity exercise generally enhances cognitive control in young

adults: A randomized controlled ERP study

وجاء فى المركز الثانى؛ بحث مقدم من الباحث مصطفى قايد محمد بكلية التجارة، بعنوان: Telework operationalization through internal CSR

وجاء فى المركز الثالث؛ بحث مقدم من الباحث أحمد الشورى أبوزيد بكلية التجارة، بعنوان: Populist Governments and the Quality of Governance: A Worldwide Comparison

كما شهدت الفعاليات، تكريم الأساتذة المحكمين وهم: الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية، والدكتور عماد الدين شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، وكذلك تكريم الأساتذة المحاضرين، والمراكز الثلاثة الأولى الفائزة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ