الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

طلاب جامعة أسيوط يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات "كلايمثون" العالمي

فريق جامعة أسيوط
فريق جامعة أسيوط الفائز، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ عن فوز فريقين، من طلاب مبادرة جامعة أسيوط الخضراء، بالمركزين الثاني، والرابع؛ خلال مشاركتهم فى فعاليات مؤتمر "كلايمثون" العالمي، الذي نظمته وزارة البيئة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون الدولي الألمانية بمصر، يومي 30 و31 أكتوبر 2023، تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر - نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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مؤتمر كلايمثون صعيد مصر

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مشاركة جامعة أسيوط، فى فعاليات مؤتمر كلايمثون صعيد مصر، تأتى في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة؛ لتحسين نوعية الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي الفريقين الفائزين، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة؛ على الارتقاء على جميع الأصعدة؛ التعليمية، والبحثية، والخدمية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية؛ بدعم الشباب، والأنشطة الطلابية بكل صورها، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار، والإبداع، وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

إعادة تدوير المخلفات الزراعية 

 

جدير بالذكر، أن فريق (Eco-Fuel innovators)، حصل علي المركز الثاني، عن مشروع حول؛ إعادة تدوير المخلفات الزراعية الصلبة، خاصةً قش الأرز، وقشر الذرة الرفيعة، والمخلفات الزراعية الأخرى، التي يقوم المزارعون بحرقها، مما يؤدي إلى؛ انبعاث الغازات الدفيئة الضارة، وهو ما ينتج عنه تلوث للبيئة، ويضم الفريق الطلابى: الطالبة شموس عبدالسميع (كلية العلوم)، الطالبة دينا جمال عبدالناصر (كلية الهندسة)، الطالب بولا فرنس حبيب (كلية الهندسة).

 

استخراج وقود الديزل من البلاستيك 

 

وفاز فريق (Blast-tech)، بالمركز الرابع، عن مشروع حول؛ استخراج وقود الديزل من البلاستيك، عن طريق عملية الانحلال الحرارى والمعالجة؛ لإنتاج وقود آمن على البيئة، ولخفض انبعاثات الكربون، الناتجة من تراكم نفايات البلاستيك، والحد من التغيرات المناخية، ويضم الفريق الطلابى: الطالب يوسف محمد (كلية الهندسة)، والطالبة نوران علاء الدين (كلية الزراعة)، والطالبة زينب عبدالمولى  (كلية الطب البشرى).

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جدير بالذكر، أن مبادرة جامعة أسيوط الخضراء؛ هي مبادرة تسعى إلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب، والعاملين بالجامعة، في كل ما يتعلق بالاستدامة، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات العمل المناخي لإفادة مجتمعنا.

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