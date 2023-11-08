الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

سكرتير أسيوط يفتتح ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب

جانب من الملتقي التوظيفي
جانب من الملتقي التوظيفي بأسيوط، فيتو

افتتح المحاسب عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب، بمقر نادي أسيوط الرياضي "البلدية" بحي شرق أسيوط، والذى يستمر اليوم فقط من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية.
جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة وأحمد سويفي القائم بعمل وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة. 


وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري ثم كلمة ترحيب من وكيل وزارة العمل رحب فيها بالشباب المشارك فى الملتقى حثهم فيها على استغلال الفرصة والتقدم للوظائف المتاحة بالشركة وفقا لمؤهلاتهم وطبيعة الوظائف المتاحة.

المقابلات الشخصية للشباب 


وتفقد السكرتير المساعد ومرافقوه أقسام الملتقى وحضر المقابلات الشخصية مع الشباب وتسلم أوراقهم وفقا للوظائف المتقدمين لها بفروع الشركة بجميع مراكز المحافظة كـ (مدير فرع، مساعد مدير فرع، مسئول مبيعات، بائع بقالة جافة ومجمدات، كاشير، بقال، بائع لحوم، مشرف كاشير، مشرف بقالة جافة، مشرف أغذية طازجة).

محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي الأربعاء المقبل

ملتقى توظيف يوفر فرص عمل لشباب أسيوط ( صور)


وأكد سكرتير عام مساعد المحافظة الدعم الذي توليه الدولة لتمكين الشباب اقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية لهم فى كافة مجالات القطاع الخاص بالتعاون مع مديرية العمل وكافة المديريات الخدمية والاجهزة التنفيذية.

 

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