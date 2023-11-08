الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

بجوائز تصل لـ 1500 جنيه، جامعة أسيوط تعلن إطلاق مؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

 تطلق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، المؤتمر الطلابي البيئي الأول لجامعات  محافظة أسيوط، تحت عنوان: (التنمية المستدامة البيئية، والمجتمعية: المشكلات – الحلول)، والمقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المنتدى البيئي الثاني لجامعة أسيوط "Cop28-Assiut".

 

 يأتي انعقاد المؤتمر الطلابي، تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

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محاور التنمية المستدامة 

 

  وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المؤتمر الطلابي يستهدف؛ دعم رؤى طلاب جامعات محافظة أسيوط ؛ في مختلف محاور التنمية المستدامة، والتعرف على أفكارهم حول المشكلات البيئية في الصعيد، وطرح حلول لها، إلي جانب ربطهم بالقضايا المجتمعية، واقتراح بدائل؛ لمواجهتها، فضلًا عن اقتراح مشروعات تكنولوجية بيئية؛ لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على التعاون مع الجامعات بالمحافظة؛ من أجل تحقيق طفرة تنموية بإقليم الصعيد.

وأشار إلى أن التعاون بين جامعات محافظة أسيوط؛ يسهم في تبادل الخبرات العلمية، والتدريبية؛ لإكساب الطلاب مهارات متنوعة؛ يتم توجيهها لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات البيئية؛ وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

 

 

رؤية مصر 2030 

 

 وتتضمن محاور المؤتمر؛ جلسات نقاشية حول: التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، والمشكلات البيئية في إقليم الصعيد، والحلول المقترحة، والقضايا المجتمعية، والمشروعات التكنولوجية المقترحة بيئيًا، ومجتمعيًا.

 ويشارك في المؤتمر؛ طلاب جامعات محافظة أسيوط؛ بتقديم مشروعات بحثية بيئية، ومجتمعية، على أن يشترك في تنفيذ المشروع  (3) طلاب، وطالبات؛ بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، أو معاونيهم، وتشارك كل كلية في محورين على الأكثر من محاور المؤتمر الخمسة، ويتم تشكيل لجنة التحكيم من قِبل أساتذة جامعة أسيوط، علي أن يقوم الطلاب، أصحاب الأبحاث المقبولة، طبقًا لقرار اللجنة العلمية؛ بعرض أبحاثهم في كل محور، ويتم تجميع الأبحاث الفائزة فى كتاب للنشر.

جامعة أسيوط الأهلية تشارك بوفد فى المنتدى البيئي تحت شعار "الحلم الأخضر"

جامعة أسيوط تفتتح فعاليات المنتدى البيئي الثاني

 

 وتحصل المشروعات البحثية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى؛ على جوائز مالية، تُقدر قيمتها (١٥٠٠) للمركز الأول، و(١٠٠٠) جنيه للمركز الثاني، و(٥٠٠) جنيه للمركز الثالث، وكذلك منح شهادات تقدير؛ لجميع الطلاب المشاركين، وسيتم استلام الأبحاث المشاركة، ابتداء من يوم 8 من نوفمبر الجاري، على أن يكون الموعد النهائي؛ لاستلام الأبحاث، هو يوم الإثنين الموافق 20  من نوفمبر الجاري، ويتم الإعلان عن الأبحاث المقبولة يوم 23 من نوفمبر الجاري.
   
  وللاطلاع على ضوابط كتابة الأبحاث المشاركة، وشروط المشاركة في جلسات المؤتمر، يمكن زيارة الرابط الآتي من هنـــا

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