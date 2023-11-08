تفاصيل مقتل شاب على يد أبناء عمه بسبب الخلاف على قطعة أرض بالقليوبية

حصلت “فيتو” على أول صور لشاب لقي مصرعه على يد أبناء عمه في قرية تل بني تميم التابعة لنطاق مركز شبين القناطر بالقليوبية، بعد أن قام المتهمون بالتشاجر بين المجني عليه وعمه بسبب الخلاف على قطعة أرض ورث بينهما.

وكشف عدد من شهود العيان في واقعة مقتل "مزارع" وإصابة آخر خلال مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية، بقرية بني تميم، بشبين القناطر، في محافظة القليوبية، تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن الخلافات كانت قائمة بين العائلتين منذ أعوام تجددت يوم أمس، بعد اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

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وأضاف شهود العيان، أن المجني عليه يدعى "م.ج"، واندلعت مشاجرة بينه و2 من أبناء عمه بسبب الخلافات على ملكية أرض زراعية، ليستل أحد المتهمين السكين ويوجه للمجني عليه طعنات نافذة في بطنه، سقط خلالها غارقًا في دمائه، ونقله عدد من الأهالي لمستشفى بنها الجامعي في محاولة لإنقاذه، ولكنه كان قد توفي حينما وصل إلى المستشفى.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وأكدا خلال التحقيقات، أنه نشبت مشاجرة بينهم وابن عمهم بسبب خلافات "الميراث" وخلال المشاجرة وجهوا له عدة طعنات نافذة في البطن، قائلين "مكناش نقصد مقتله والشيطان ضحك علينا".