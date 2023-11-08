الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

أول صورة لشاب ضحية مشاجرة في الإسماعيلية

ضحية مشاجرة في الإسماعيلية،
ضحية مشاجرة في الإسماعيلية، فيتو

حصلت “فيتو" علي أول صورة لشخص لقي مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بينهم لخلافات سابقة فى الإسماعيلية.

 

المجني عليه 

تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز  ووجود متوفـى ومُصابين. 

وعلى الفور تم الانتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم" توفـى أحدهما متأثرًا بإصابته)، طرف ثانى (عاطل وشقيقه "مُصابان بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمون بدائرة المركز.. بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواة".. مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول.

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و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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مديرية أمن الإسماعيلية مركز شرطة القنطرة غرب قطاع الأمن العام الاسماعيلية

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