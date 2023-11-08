مناظرة 3088 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد " من بينها 172 حالة قلب في صحة الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية مناظرة 3088 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد " من بينها 172 حالة قلب.



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وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



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وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3088 حالة خلال أكتوبر الماضى

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وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

الكشف عن بعد، فيتو

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 208حالات باطنة , 466 تخصص الجلدية و 172 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 97 حالة حرجة ونحو 276حالة أطفال إلى جانب113 حالة نساء وتوليد



ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

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مكين يتفقد "صدر المنصورة "



وعلي صعيد آخر كان تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، مستشفى صدر المنصورة، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.

رافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى حيث تفقد مبنى الاداره والمدخل الرئيسى بالمستشفى واطلع على مبنى العيادات الجديده قبل البدء فى فرشها تمهيدا لافتتاحها

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كما وجه مكين بضروره الاسراع فى الانتهاء من اعمال التطوير مثمنًا جهود إدارة المستشفى والعاملين بها



وفى سياق متصل حضر وكيل الوزارة اليوم اختتام دورة الامان الحيوى المعملى بادارة المعامل تحت إشراف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل

وقام مكين فى نهاية الدورة بتسليم شهادات تقدير للمتدربين مشيدًا بمجهودات الإدارة وفريق الامان الحيوى متمنيا لهم التوفيق والنجاح