الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة القليوبية: 5 مستشفيات تقدم خدمة العلاج عن بعد

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال جولته بالقليوبية، فيتو

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المحافظة بها ٥ مستشفيات بداخلها وحدة العلاج عن بعد، وهي مستشفى حميات بنها مستشفى شبين القناطر المركزي، مستشفي صدر المرج، مستشفى قها التخصصي، مستشفي بهتيم المركزي. 

وزير الاتصالات يختتم زيارته للقليوبية

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 وأشاد وكيل الوزارة بزيارة الدكتور عمرو طلعت لوحدة العلاج عن بعد بمستشفى حميات بنها بالأمس.  

أكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم على المردود الإيجابي الناتج عن تشغيل وحدات العلاج عن بعد على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم ٣٠٠ وحدة على مستوى الجمهورية، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

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 وأضاف أن هذا المشروع العملاق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة  المريض الذي يتمتع بالخدمة دون تحويل من مستشفى لآخر، من أجل تخفيف العبء عن المريض المصري، إلى جانب الفائدة التي تعود على الأطباء، باكتسابهم الخبرة العلمية والمهنية لتعاملهم مع كبار أساتذة الطب، بالإضافة إلى توثيق المعلومة الطبية من الأطباء بالجهات المختلفة.

 يذكر أن وزير الاتصالات قام بالأمس بزيارة لوحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها، فى إطار متابعة تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فى منظومة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ؛ قام الوزير بجولة لمستشفى بنها وتحدث مع الأطباء من مقدمى الخدمة، والمسؤولين عن تشغيل الوحدة حول سير العمل بمنظومة التشخيص عن بُعد، حتى يتم تشخيص حالة المريض وتلقى العلاج اللازم.

ويتم تنفيذ منظومة التشخيص عن بُعد بالشراكة بين كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي؛ حيث تستهدف دعم المنظومة الصحية بالحلول التكنولوجية لتقديم خدماتها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وسرعة، وتحقيق أقصى استثمار للموارد المتاحة، من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة، مع ضمان وصول هذه الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم حاليا التشغيل الفعلى  6 وحدات للتشخيص عن بُعد فى محافظة القليوبية بكل من مستشفى بنها الجامعي، الذى استطاع أطباؤه واستشاريوه تقديم 4000 استشارة طبية للمستفيدين من منظومة التشخيص عن بُعد، بالإضافة إلى استمرار عمل وحدات التشخيص عن بُعد فى كل من مستشفيات: حميات بنها، وشبين القناطر، والصدر بالمرج، وقها، وبهتيم المركزي، والتى استفاد منها أكثر من 1700 حالة مرضية تمت مناظرتها بمحافظة القليوبية.

 

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