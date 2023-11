انتهاء تصوير حكاية روحي فيك

انتهى فريق عمل حكاية روحي فيك، عن كتاب 55 مشكلة حب من تصوير المشاهد الأخيرة في العمل، حيث تم تصوير أخر مشهد بالعمل صباح اليوم، في إحدى الفيلات على ضفاف نهر النيل بمنطقة منيل شيحة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة، المقرر انطلاقها على شبكة قنوات ON الفضائية، وعبر منصة Watch It الالكترونية.

كان تم عرض ثلاثة حلقات، من هذه الحكاية آنذاك، حيث أن بعضها تصدر ترند جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما، خاصة أنهم نالوا تفاعل وترقب شريحة من الجمهور ومستخدمو مواقع التواصل، الذين ينتظرون التعرف على الأحداث التشويقية المثيرة للحلقات القادمة، والتي تتضح مع توالي عرض الحلقات المتبقية.

Advertisements

تعرض حكاية روحي فيك، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، على قناة ON الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحًا، والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما، الساعة 10 مساءً، وتعاد الساعة 10 صباحًا، والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.