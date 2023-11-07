الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل حكاية روحي فيك الحلقة الأولى

عائشة بن أحمد، فيتو
عائشة بن أحمد، فيتو

حكاية روحي فيك، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية روحي فيك عددا من الأحداث الغامضة بداية مع سحر “عائشة بن أحمد” وزوجها “نور محمود” اللذين يذهبان إلى قصر ويمران بتجربة غامضة وتستيقظ سحر لتكتشف أنها تتفق على مواعيد دون أن تكون قد نسقتها من قبل، وفجأة بعد أن تحصل على مفتاح قصر من شخص غريب لتنفذ له ديكوراته تتبدل أحوالها، وتجد نسخة ثانية منها تجلس مكانها في العمل ثم تذهب إلى مكان يوجد فيه “محمد الكيلاني”.

 

القنوات الناقلة لحكاية روحي فيك 

ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، وتعرض كذلك على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، ويتم عرضها أيضًا على منصة watch it.

تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة 

 شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

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