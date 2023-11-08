"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

تعتذر بوابة فيتو لقرائها الأعزاء عن تأخر نشر الأخبار؛ بسبب الانقطاع المتواصل والمتكرر للتيار الكهربائي في مقر المؤسسة.



وقد حرصت "فيتو" مرارًا وتكرارًا على التواصل مع المسئولين بوزارة الكهرباء والقائمين على إدارة الكهرباء بنطاق المؤسسة للاستفسار عن توقيتات ومدة انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل لساعتين متصلتين يوميًا على الأقل، إلا أنهم أفادوا بأنه لا يوجد خطة موحدة بشأن الانقطاع في التيار، ولا يمكن تحديد أوقات هذا الانقطاع على وجه الدقة، وأن الأمر يرجع إلى حجم الأحمال الكهربائية على الشبكة.

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و"فيتو" بدورها تعتذر لقرائها الأعزاء عن التأخر في نشر بعض الأخبار نتيجة لهذه الأزمة المتكررة، وإصرار المسؤولين في وزارة الكهرباء عن عدم تحديد جدول معين لانقطاع الكهرباء أسوة بما كانت الوزارة قد أعلنته في السابق؛ حيث كان معلومًا للجميع الخريطة الزمنية لانقطاع الكهرباء في مختلف المناطق.



تجدر الإشارة إلى أن السفير سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كان قد أكد أن انتهاء أزمة الكهرباء متعلق بانخفاض درجات الحرارة وإمدادات الغاز الطبيعي، مشددًا على أن انقطاع الكهرباء لن يزيد على الساعتين وإذا زادت مدة الانقطاع يكون بسبب عطل فني.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه "ليس لدينا تأكيدات بشأن انتظام إمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "ربنا يهون وإن شاء الله المشكلة تنتهي قريبا".