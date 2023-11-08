الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

بوابة فيتو
بوابة فيتو

تعتذر بوابة فيتو لقرائها الأعزاء عن تأخر نشر الأخبار؛ بسبب الانقطاع المتواصل والمتكرر للتيار الكهربائي في مقر المؤسسة. 


وقد حرصت "فيتو" مرارًا وتكرارًا على التواصل مع المسئولين بوزارة الكهرباء والقائمين على إدارة الكهرباء بنطاق المؤسسة للاستفسار عن توقيتات ومدة انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل لساعتين متصلتين يوميًا على الأقل، إلا أنهم أفادوا بأنه لا يوجد خطة موحدة بشأن الانقطاع في التيار، ولا يمكن تحديد أوقات هذا الانقطاع على وجه الدقة، وأن الأمر يرجع إلى حجم الأحمال الكهربائية على الشبكة. 

Advertisements


و"فيتو" بدورها تعتذر لقرائها الأعزاء عن التأخر في نشر بعض الأخبار نتيجة لهذه الأزمة المتكررة، وإصرار المسؤولين في وزارة الكهرباء عن عدم تحديد جدول معين لانقطاع الكهرباء أسوة بما كانت الوزارة قد أعلنته في السابق؛ حيث كان معلومًا للجميع الخريطة الزمنية لانقطاع الكهرباء في مختلف المناطق.


تجدر الإشارة إلى أن السفير سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كان قد أكد أن انتهاء أزمة الكهرباء متعلق بانخفاض درجات الحرارة وإمدادات الغاز الطبيعي، مشددًا على أن انقطاع الكهرباء لن يزيد على الساعتين وإذا زادت مدة الانقطاع يكون بسبب عطل فني.
وأوضح في تصريحات صحفية أنه "ليس لدينا تأكيدات بشأن انتظام إمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "ربنا يهون وإن شاء الله المشكلة تنتهي قريبا".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة فيتو وزارة الكهرباء السفير سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء انقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

من أصول عراقية، هيرو مصطفى تؤدي اليمين سفيرة للولايات المتحدة في مصر

"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

وائل رياض عن انضمام أبناء اللاعبين: مش هضيع حلمي علشان أجامل

الاحتلال يكشف نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديًا داخل مدرعة في غزة

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العمر لحظة، ثوانٍ تنقذ شابا من الموت على قضبان مترو الأنفاق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

30 عاما تبحث عنه إسرائيل.. محمد الضيف المطلوب رقم "1" بدولة الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية