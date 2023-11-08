شعبة مواد البناء تستعرض أبرز المعوقات وتطالب بحرية نقل وتداول الأسمنت

استعرضت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الزيني، أبرز العقبات التي تواجه القطاع، وأهم مطالب قطاع مواد البناء من الجهات المسئولة لتسهيل عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.

الشعبة العامة لمواد البناء تناقش مشكلات القطاع، فيتو

شعبة مواد البناء تعد مذكرة بالمشكلات التي تواجه التجار بالمحافظات كافة لتقديمها إلى رئيس الاتحاد

وقال أحمد الزيني، إن شعبة مواد البناء أعدت مذكرة بالمشكلات التي تواجه التجار بالمحافظات كافة لتقديمها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للعمل على حلها مع الجهات المختصة.

معاناة التجار في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن معاناة التجار بالمحافظات كافة تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى إحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.

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ضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء

وأضاف الزيني، أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفه.

الشعبة العامة لمواد البناء تناقش مشكلات القطاع، فيتو

استمرار الإجراءات المتشددة ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء ستؤدى إلى وجود ازمة في توافرها

وأكدت الشعبة انه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.

ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء

وشدد «الزيني» علي ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.

ضرورة وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق

ومن جانبه أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة انه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى ازمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا. كم يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.

الشعبة العامة لمواد البناء تناقش مشكلات القطاع، فيتو

مطالب بعدم تحمل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء

وطالب مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة بعدم تحمل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.

طرح عدة تساؤلات بشأن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء

وطرح أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة، سؤالًا عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الاسمنت الى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ ام كيف سيتم التعامل معها، ولذا اننا نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.

مواد البناء تواجه مشكلة مخالفات كارتة المحاجر التي تحصل من كل السيارات

وفي نفس السياق، ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء خلال اجتماعهم مشكلة مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر،

الشعبة العامة لمواد البناء تناقش مشكلات القطاع، فيتو

تحرير محضر لصاحب السيارة والحكم عليه غيابيًا لحين سداد المخالفة

وأوضح محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة، أن هناككارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع، وفي حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة، إضافة إلى أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة

ضرورة التفريق بين السيارات الخارجة من المحاجر والأخرى المحملة بالأسمنت

وفي نفس السياق، طالب عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة ضرورة حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمسائله، إضافة إلى أنه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة اصبحت يعاني منها الجميع.