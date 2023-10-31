الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

طه زيدان: تنمية سيناء تتطلب تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي

د طه زيدان،فيتو
د طه زيدان،فيتو

أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أهمية الإسراع في تنمية سيناء من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية مع الاهتمام بالتنمية البشرية.

 

أهمية إقامة مناطق حرة صناعية

وأشار إلى أهمية إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء حيث تعتبر هذه الأنشطة من أفضل الطرق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يخص منطقة شرق قناة السويس والتي تعتبر أحد أهم الممرات المائية العالمية وذلك لارتباطها بالأسواق العالمية وخطوط الملاحة البحرية.

Advertisements

وقال زيدان، الاستثمار الصناعي والتعديني يجب أن يأخذ أهمية قصوى في رؤية الدولة لتنمية سيناء نظرًا لاستيعابه عددا كبيرا جدا من العمالة وإنشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد علي المصادر الطبيعية والخامات الموجودة بها.

وأضاف، كذلك لا بد أن تهتم الدولة بالاستثمار الزراعي حيث تعتبر سيناء مناسبة للزراعة ولكن بكميات محدودة حيث من الممكن زراعة أكثر من 600 ألف فدان بمشروع ترعة السلام كما يمكن الاعتماد علي المياه الجوفية والتي تتواجد في مناطق مختلفة بها.

ولفت إلى أن سيناء الاولي في العالم في مجال السياحة وأحد أهم المجالات ومصادر الدخل القومي لمصر ويوجد بها مقومات الاستثمار السياحي حيث يتواجد في سيناء شواطئ رائعة تمتاز برمالها النادرة واماكن غوص والطقس.

وأكد زيدان، أن التنمية البشرية أساسا جوهريا لنجاح كافة المشروعات التنموية وضرورة لتحقيق النجاح لأي من هذه المشروعات، كما يجب إنشاء مراكز تدريب مرتبطة بإعداد القاعدة العلمية والتقنية والعمالة المدربة المناسبة لمجالات التنمية.

 

إنشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال رمال سيناء

وشدد على ضرورة انشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال رمال سيناء والخامات التعدينية الموجودة بها والتي تشكل مصدرًا اقتصاديا كبيرا مثل الرمال البيضاء لإنتاج أنواع الزجاج الفاخرة والكريستال واستخراج الكاولين عالي الدرجة المستخدم في صناعات كثيرة مثل السيراميك والأدوات الصحية والحجر الجيري الأساسي في صناعات الأسمنت والصناعات الكيماوية والأسمدة وأعمال البناء والطرق، كما تتوافر في سيناء خامات المنجنيز، والذهب والفضة والنحاس، ورواسب الطفلة والجبس والرمال السوداء بجانب الملح.

وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة توموسان التركية فرص ومقومات الاستثمار في مصر

استحداث برنامجين دراسيين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة طيبة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

سيناء مدن صناعية متخصصة صناعات مواد البناء

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 01-11-2023 في مصر

مقتل طفلين يحملان الجنسية الفرنسية في قصف إسرائيل على شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

لا تتوقف عن ترديدها، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية