الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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منوعات

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

الرجل العنكبوت الفرنسي،
الرجل العنكبوت الفرنسي، فيتو

في خطوة أراد من خلالها توجيه "رسالة سلام"، تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، برج "كوبول توتال"، مقر شركة "توتال إنرجي" في حي لا ديفانس في غرب باريس، جاء ذلك بعد شهر من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

سترة صفراء وسروال أحمر

أنجز آلان روبير المغامرة بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، وتسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 مترًا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي. 

وأكدت محافظة أوت دو سين أن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

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النيابة أفرجت عنه

وأوضحت المحافظة في فترة بعد الظهر "لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك"، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

وبهذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال "رسالة سلام" لكي "يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئًا لحل هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي".

 

10 آلاف شهيد بينهم 4000 طفل

وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 10 آلاف شخص قُتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت، بينهم أكثر من 4000 طفل.

وصرح آلان روبير فور نزوله من ناطحة السحاب المهيبة: "في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في إسرائيل، الذين يتعرضون للقنابل". ووصف ما يحصل حاليًا في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

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رسالة سلام الرجل العنكبوت الفرنسي حي لا ديفانس في غرب باريس شركة توتال إنرجي برج كوبول توتال العدوان الاسرائيلي علي غزة

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