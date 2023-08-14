طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

على الرغم من الأرقام القياسية التي حطمها ذوو الاحتياجات الخاصة، إلا أن قصة الطفل البريطاني الذي تعرض لبتر ساقيه ونجح في تسلق قمة جبلية بارتفاع 238 مترًا وجمع مليوني جنيه استرليني (2.54 مليون دولار) لمساعدة الشباب المعاقين والمرضى الآخرين، هي من أفضل القصص.



طفل مبتور القدمين يتسلق قمة جبلية

الطفل البريطاني يدعى توني هودجيل ويبلغ من العمر 8 سنوات، تعرض لسوء معاملة، مما أدى إلى بتر ساقيه، ومروره بحالات متنوعة من الخوف، حسب موقع 24 الإلكتروني.



واستطاع هودجيل تسلق قمة أوريست هيد في منطقة ليك ديسكريت وجمع مليوني جنيه إسترليني (2.54 مليون دولار) لمساعدة الأطفال والمرضى المعاقين، وتمكينهم من التغلب على التحديات التي تواجههم في الحياة.



وانضم إلى هودجيل أسطورة تسلق الجبال السير كريس بونينغتون (89 عامًا)، الذي قام بـ 19 رحلة استكشافية في جبال الهيمالايا وتسلق جبل إيفرست أربع مرات. وكانت هناك أيضًا مفاجأة في انتظار هودجيل عندما اقترب من القمة، حيث انضم الجندي المخضرم في الجيش البريطاني هاري بوذا ماغار خلفه في المرحلة الأخيرة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.





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