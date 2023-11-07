الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على دجال فك الأعمال وجلب الحبيب بتهمة النصب

المتهم
المتهم

ألقت مباحث الآداب، القبض على دجال للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال وجلب الحبيب من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بالقاهرة. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.


وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى. 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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