القبض على عاطل غسـل 20 مليون جنيه من تصنيع وترويج عقار الكبتاجون

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض علي عاطل لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من تصنيع وترويج المواد المخدرة بالقاهرة.



قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة "عقار الكبتاجون" والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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