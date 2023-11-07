أستاذ طب بيطري يكشف سر تناول الصينيين الفئران والصراصير

كشف الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الحيوانات، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، سر تناول الصينيين للفئران والصراصير.

تناول الصينيين للفئران والصراصير

وأوضح: الشعب الصيني في الماضي كان يمر بأزمات اقتصادية عنيفة وسيئة الأمر الذي كان يدفعه لتناول الفئران والصراصير وليس الأمر متعلقا بفوائد غذائية، ولكنه اعتاد على تناولها بعد ذلك وأصبحت وجبة من المطبخ الصيني.

أكبر دولة في إنتاج البط

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات ومعجزات” الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق بقناة “تن” إلى أن الصين تعتبر أكبر دولة في إنتاج البط نظرًا لامتلاكها عددا سكانيا ضخما.

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البط الصيني

وأضاف: البط البكيني الصيني يتميز بسرعته في النمو حيث أن دورته تنتهي في 70 يومًا، وعيبه في صعوبة التكاثر، وإمكانية حدوث تزاوج طبيعي أمر صعب، ويحدث التكاثر بشكل صناعي، ولذلك يسمى بالبط البغال نسبة إلى البغل الذي لا يتكاثر.