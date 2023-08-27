إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

غزو الفئران، هكذا يبدو الوضع بمنطقة الكولوسيوم التاريخية في روما، التي تجتاحها أعداد كبيرة من هذه القوارض، مما دفع السياح إلى نشر صور لها على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي تتجول في مناطق قريبة من المدرج التاريخي.

لكن وبالرغم من أن أعداد الفئران التي تغزو منطقة الكولوسيوم هائلة، إذ قُدرت بنحو 7 ملايين فأر، أي أن هناك 2.5 فأر لكل ساكن، إلا أن روما ليست المدينة الأولى التي تغزوها القوارض بهذه الطريقة.

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الفئران تغزو العاصمة الفرنسية

ففي يونيو الماضي، سيطرت الفئران والجرذان على العاصمة الفرنسية باريس، التي يقصدها 44 مليون زائر سنويا.

وأصبحت الفئران وكأنها واحدة من علامات المكان، فقد انتشرت هذه القوارض بأعداد كبيرة في أنحاء مدينة النور، حتى إنها كانت تتواجد بين أقدام السكان في الطرقات وفي الأماكن العامة.

وبالرغم من أن انتشار الفئران والجرذان لم يكن أمرا جديدا على سكان باريس، إلا أنهم لم يعودوا يألفون منظرها المقزز، وتعالت الأصوات الداعية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على تلك المشكلة.

ومع ذلك، وأمام جيوش من الفئران التي غزت باريس، اضطر المسؤولون إلى إعلان هزيمتهم، وقد تجلى ذلك واضحا من خلال تصريحات عمدة بلدية باريس، التي اقترحت لدى حديثها عن المساعي والجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة انتشار الفئران، إنشاء لجنة لدراسة التعايش مع هذه القوارض، مما اعتبره البعض بمثابة إعلان الهزيمة أمام الفئران والجرذان التي تعشش في العاصمة الفرنسية.

الفئران تغزو البرلمان البريطاني

في أوائل شهر مايو الماضي، انتشرت الملايين من الفئران العملاقة في أنحاء بريطانيا، لكن المؤسف في الأمر أنها باتت في هذا الوقت أكثر بدانة وقوة، حتى إنها أصبحت أكثر مقاومة للسموم، مما جعل مكافحتها أمرا صعبا للغاية.

وأرجع البعض السبب وراء انتشار الفئران الضخمة بهذه الطريقة في بريطانيا، واكتسابها مزيدا من القوة، إلى أنها كانت تتغذى على بقايا الطعام والوجبات الجاهزة التي يتركها المستهلكون وراءهم، ولعل في ما رأته إحدى السيدات حين رصدت فأرا عملاقا يأكل من صندوق قمامة بمكان السيارات الخاص بأحد المطاعم العالمية الشهيرة، خير دليل على ذلك.

ومما زاد المشكلة تعقيدا، أن الفئران اكتسبت مهارات أفضل للاختباء، حين باتت تختفي في أماكن آمنة بالنسبة لها، ومن ثم فإنها أصبحت تتكاثر بشكل أكبر، مما أدى إلى زيادة أعدادها.

وقد وصل الأمر إلى ان الفئران هاجمت مبنى البرلمان البريطاني، في وقت باءت فيه محاولات القضاء عليها بالفشل.

الفئران تنتشر في نيويورك

وفي ديسمبر 2021، غزت الفئران مدينة نيويورك الأمريكية، بأعداد كبيرة، لدرجة أن الفئران باتت تهرول بين أقدام المارة هنا وهناك.

وبينما كان من الصعب تحديد أعداد الفئران في المدينة الأميركية، إلا أنه وفقا للمكالمات التي وردت إلى الخط الساخن لشكاوى مدينة نيويورك، زادت الأعداد بنسبة 10% خلال 2021، عنها في الفترة التي سبقت ظهور جائحة كورونا.

ووفق شهادات السكان، فإن الفئران التي غزت المدينة تميزت عن الفئران التي تسكنها من قبل، بأنها كانت أكثر جرأة في التعامل مع البشر، بحيث يجد السكان أنفسهم وسط أعداد من الفئران التي تتواجد بينهم وتتعامل على أنه أمر طبيعي دون خوف من البشر.

الفئران تغزو أستراليا

وفي يونيو من العام 2021، انتشرت الفئران في أنحاء أستراليا بشكل كبير، حتى إن المزاعين لجأوا لابتكار مصايد مختلفة للإيقاع بهذه القوارض التي تهدد محاصيلهم.

فأمام الغزو الذي تشنه الفئران، اضطر المزارعون الأستراليون إلى استدراج الفئران إلى أحواض من المياه بطريقة أو بأخرى حتى ينتهي بها الأمر إلى الموت غرقا.

وفي تطور خطير، أجبر انتشار الفئران إدارة أحد السجون في أستراليا على نقل آلاف النزلاء إلى أماكن احتجاز أخرى، بعدما تسببت الفئران في دمار واسع للبنية التحتية للسجن.

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