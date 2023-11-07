ضبط 42 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية فى المنيا
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 42 طربة من مخدر الحشيش بالمنيا.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلان، لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300,000 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها.
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