عامل وزوجته يقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى فى القليوبية

أقدم عامل على الاشتراك مع زوجته فى قتل مسنة لسرقة قرطها الذهبى داخل شقتها بمحافظة القليوبية وتمكن قطاع الأمن العام من كشف لغز الجريمة وضبط المتهمين.

عامل وزوجته يقتلان مسنه لسرقة قرطها الذهبى فى القليوبية

تلقى قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى.



و بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها).

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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