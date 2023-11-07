مقتل سائق وإصابة عامل بوابل من الرصاص فى تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

لقى سائق مصرعه وأصيب عامل بوابل من الرصاص داخل سيارة أخذًا بالثأر فى سوهاج وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 متهمين مرتكبى الواقعة.

تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب.

مقتل سائق واصابة عامل بوابل من الرصاص فى تجدد خصومة ثأرية بسوهاج



وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية) وصديقه (عامل "مُصاب بعيار نارى" ) داخل سيارة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة).

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

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