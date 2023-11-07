الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات مزورة فى الغربية

مباحث الاموال العامة،فيتو
مباحث الاموال العامة،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات مزورة فى الغربية .

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (17 شهادة قياس مستوى،  و17 كارنيه مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول  "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).

 

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة جرائم الاموال العامة قسم شرطة ثان طنطا مباحث الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية

ضبط 3 عاطلين بصحبتهم 7 أطفال لاستغلالهم فى أعمال التسول

ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج وأسيوط

إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد انقشاع الشبورة

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوي والدولي

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الكباري والشوارع بالقاهرة والجيزة الأكثر زحاما

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

كتائب القسام تدمر 5 آليات إسرائيلية في شمال غزة

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية