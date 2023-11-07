الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار التوابل اليوم الثلاثاء7-11-2023 في قنا

اسعار التوابل،فيتو
اسعار التوابل،فيتو

تواصل أسعار التوابل، اليوم الثلاثاء، بمحال العطارة والأسواق استقرارها في محافظة قنا وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات، حيث تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليها كل سيدة.

أسعار التوابل 

الفلفل الأسود بلغ سعره للكيلو 165 إلى 285 جنيها.

والكمون بلغ سعره من 185 إلى 305 جنيهات.

جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 100 جنيه.
جوز الطيب مطحون بـ 95 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 100 جنيه.

Advertisements

ملح ليمون وزن 100 جرام 15 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 10 جنيهات.
قرنفل حصى 100 جرام  75 جنيها.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 7 جنيهات.
ينسون نجمة وزن 100 جرام 75 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 66 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 29 جنيها.
حبة البركة وزن 100 جرام 12 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 13 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 13 جنيها.

سمسم أبيض وزن  100 جرام 27 جنيها.
سوداني محمص وزن  100 جرام 25 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 28 جنيها.
بردقوش وزن  100 جرام 62 جنيها.
ريحان  وزن 100 جرام 10 جنيهات.

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 25 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 10 جنيهات.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 35 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 22 جنيها.

مرمرية وزن 100 جرام 14 جنيها.
قرنفل مطحون 100 جرام 75 جنيه. 
مغات 100 جرام 19 جنيها.
بذور الكتان 100 جرام 8 جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 25 جنيها

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 22 جنيها.
بليلة كيلو 45 جنيها.
لوبيا كيلو 80 جنيها.
عدس بجبة كيلو 58 جنيها.
رز بسمتي سايب كيلو 40 إلى 75 جنيها.
ذرة فشار ربع كيلو 22 جنيها.
كيلو حمص 145 جنيها.
ربع كيلو كمون 90 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 12 جنيهات.
لوري ناعم 100 جرام 20 جنيها.
بصل مجفف 100 جرام 15 جنيها.
كزبرة مطحونة 100 جرام 12 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 26 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 40 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 40 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفلفل الاسود اليوم الثلاثاء بذور الكتان قنا كربونات الصوديوم محافظة قنا

مواد متعلقة

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأبو تشت في قنا

مزارعو قنا يستعدون للموسم الشتوي للزراعة (فيديو وصور)

محافظ قنا يبحث إنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بقوص

محافظ قنا يعلن ضخ 30 طن سكر بالمنافذ اليوم

الأكثر قراءة

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

كرة اليد، 4 مواجهات قوية في افتتاح مونديال الأندية بالسعودية

خشية توزيعها على المدنيين، سر تخوف أمريكا من منح إسرائيل أسلحة هجومية

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

استعدوا لبرد الشتاء.. أسعار الدفايات في الأسواق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية