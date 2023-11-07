الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو قادر على الوصول لكل مكان

رئيس أركان جيش الاحتلال،
رئيس أركان جيش الاحتلال، فيتو

أكد رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن "الجيش على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى".

سلاح الجو قادر على قصف

وقال هاليفي خلال زيارته مقر سرب "أدير" لمقاتلات "إف 35"، في رسالة لكل دول المنطقة، التي تهدد بفتح جبهة ضد إسرائيل، إن "سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط، وأن هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في المنطقة"، حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.

وتابع بالقول: "أنهينا شهرا من الحرب، وألحقنا الأذى الكثير بحماس وبقيادة حماس وبالمخربين ودمرنا بنية حماس التحتية في غزة، ونحن كل الوقت في جاهزية لمناطق أخرى".

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طوفان الأقصى

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف ما الانتهاكات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين ينفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا غاشما وعنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية

وتزعم إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.

القصف الإسرائيلي على غزة

وأسفر قصف الاحتلال الصهيوني على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
 

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غزة طوفان الأقصى إسرائيل الشرق الأوسط

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