رصف وتطوير الطرق أسفل محور عمرو بن العاص بالجيزة (فيديو)

استعرضت محافظة الجيزة علي صفحتها الرئيسية أعمال رصف وتطوير الطرق الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص بالهرم والطالبية بشارع الشيخ أحمد نصر والمحولات.

رصف ٤٤ شارعا بنطاق العمرانية الشرقية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رصف ٤٤ شارعا بنطاق العمرانية الشرقية وجارى إدراج عدد من الشوارع لرصفها بمنطقة العمرانية الغربية خلال الخطة الاستثمارية الحالية.

كما أكد المحافظ أنه تم اضافة أكثر من ٢٠ موقفا سرفيس جديد بنطاق المحافظة عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ علي العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

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تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية

وشدد اللواء أحمد راشد على تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لإنتظام تنفيذ المبادرة التى اطلقتها الدولة المصرية لتخفيض أسعار عددًا من السلع الاستراتيجية الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



ووجه المحافظ باستمرار الحملات اليومية لرفع حالات الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق العامة فى إطار الاستجابات الفورية لشكاوى المواطنين والقضاء على مصادر الازعاج والضوضاء ومتابعة تطبيق غلق المحال العامة فى التوقيتات المحددة لها وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

لقاء محافظ الجيزة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقى والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

وأشار المحافظ الى أن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية مضيفا انه جاري انشاء ٣٥ مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة لتدخل الخدمة ودعم المنشأت التعليمية بحى بولاق الدكرور بـ ١٨مدرسة الي جانب ٣مدارس اخري لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.