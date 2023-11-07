الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا وأسيا، أبرزها مواجهة ثأرية بين ميلان وسان جيرمان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وميلان، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا وبطولة سوبر جلوب لكرة اليد، إلى جانب مباريات دوري المحترفين المصري

وتستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقناة الناقلة لها 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 

بروسيا دورتموند × نيوكاسل - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

شاختار دونيتسك × برشلونة - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

Advertisements

بورتو × رويا أنتويرب - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

أتليتكو مدريد × سلتيك - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

لاتسيو × فينورد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي × يونج بويز - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

سرفينا زافيزدا × لايبزيج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

ميلان × باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءا - قناة بي ان سبورت بى ان سبورت 1HD

مانشستر سيتي الانجليزي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أسيا

شاندونج تايشان × أنشيون يونايتد - الساعة 12 ظهرا 

كاواساكي فورنتال × باثوم يونايتد - الساعة 12 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 2

كايا × يوكوهاما مارينوس - الساعة 2 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 1

جوهور دارول تاكزيم × أولسان هيونداي - الساعة 2 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 3 

نادي أهال × باختاكور - الساعة 4 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

استقلول دوشنبه × بيروزي - الساعة 4 مساءا - قناة Bein Sports AFC

الفيحاء × العين الاماراتي - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC 1

الدحيل × النصر - الساعة 8 مساءا - قناة Bein Sports AFC

 

مواعيد مباريات البوم الثلاثاء في دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين) 

بروكسي × وادي دجلة - الساعة 2:30 ظهرا

النجوم × راية الرياضي - الساعة 2:30 ظهرا

غزل المحلة × القناة - الساعة 2:30 ظهرا - قناة Ontime sports 2

بتروجيت × طنطا - الساعة 5 مساءا - قناة Ontime sports 2

 

مواعيد مباريات اليوم الثلااثاء في بطولة سوبر جلوب لكرة اليد

فيف كيلسي × النجمة - الساعة 10:30 صباحا 

نادي الكويت × سان فيرناندو - الساعة 12:45 ظهرا

النادي الأهلي × نادي النور - الساعة 3 عصرا 

ماحديبورج × الخليج - الساعة 6:30 مساءا

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مواعيد مباريات اليوم دوري ابطال اوروبا دوري أبطال آسيا بطولة سوبر جلوب لكرة اليد دوري المحترفين بروسيا دورتموند برشلونة أتليتكو مدريد

مواد متعلقة

الهلال يضرب مومباي بثنائية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا (فيديو)

دكرنس يفوز وأسوان يتعثر بمباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين

سبب غضب تشافى من لاعبى برشلونة رغم الفوز على ريال سوسييداد

دوري أبطال أوروبا، قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ميلان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نتنياهو يتحدث عن "فترات توقف" للحرب، انخفاض أسعار السجائر، فيديو كارثي لعشرات جثث الجنود الإسرائيليين داخل مستشفى

رجاء حسين، دخلت الفن صدفة وعباس فارس حرضها على مسرح الريحاني وفاجعة ابنها سبب طلاقها

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا

جاكرتا ترد على اتهام جيش الاحتلال باستخدام حماس للمستشفى الإندونيسي بغزة

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج السرطان والعذراء والأسد

الأفعى الخضراء، اكتشاف أخطر أنواع الثعابين في ميانمار

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

عمره 13.2 مليار سنة، اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية