مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا وأسيا، أبرزها مواجهة ثأرية بين ميلان وسان جيرمان

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا وبطولة سوبر جلوب لكرة اليد، إلى جانب مباريات دوري المحترفين المصري

وتستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقناة الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند × نيوكاسل - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

شاختار دونيتسك × برشلونة - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

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بورتو × رويا أنتويرب - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

أتليتكو مدريد × سلتيك - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

لاتسيو × فينورد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي × يونج بويز - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

سرفينا زافيزدا × لايبزيج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

ميلان × باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءا - قناة بي ان سبورت بى ان سبورت 1HD

مانشستر سيتي الانجليزي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أسيا

شاندونج تايشان × أنشيون يونايتد - الساعة 12 ظهرا

كاواساكي فورنتال × باثوم يونايتد - الساعة 12 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 2

كايا × يوكوهاما مارينوس - الساعة 2 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 1

جوهور دارول تاكزيم × أولسان هيونداي - الساعة 2 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 3

نادي أهال × باختاكور - الساعة 4 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

استقلول دوشنبه × بيروزي - الساعة 4 مساءا - قناة Bein Sports AFC

الفيحاء × العين الاماراتي - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC 1

الدحيل × النصر - الساعة 8 مساءا - قناة Bein Sports AFC

مواعيد مباريات البوم الثلاثاء في دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين)

بروكسي × وادي دجلة - الساعة 2:30 ظهرا

النجوم × راية الرياضي - الساعة 2:30 ظهرا

غزل المحلة × القناة - الساعة 2:30 ظهرا - قناة Ontime sports 2

بتروجيت × طنطا - الساعة 5 مساءا - قناة Ontime sports 2

مواعيد مباريات اليوم الثلااثاء في بطولة سوبر جلوب لكرة اليد

فيف كيلسي × النجمة - الساعة 10:30 صباحا

نادي الكويت × سان فيرناندو - الساعة 12:45 ظهرا

النادي الأهلي × نادي النور - الساعة 3 عصرا

ماحديبورج × الخليج - الساعة 6:30 مساءا