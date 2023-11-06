الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ميلان

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمباراة ميلان المقرر لها، غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات إنريكي، غياب كل من "ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز".

قائمة باريس سان جيرمان للقاء ميلان

أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - سيرجيو راموس - عثمان ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - ميلان سكرينيار - تيناس - دوناروما.

Advertisements

وكان باريس سان جيرمان فاز على ميلان بنتيجة (3-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات شوط المباراة الأول واستطاع الكوري لي كانج إن خطف الهدف الأول في الدقيقة 10 وحاول بي إس جي خطف هدف ثانٍ لكن دون جدوي.

وأحرز راين زابري الهدف الثاني في الدقيقية 58 ثم أحرز فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 66 من المباراة.

وبهذا الفوز يعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 25 نقطة قبل مباراته أمام رين يوم الأحد، فيما يحتل مونبيليه المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة في جدول الترتيب.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باريس سان جيرمان ميلان دوري ابطال اوروبا لويس إنريكي سان سيرو

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بثلاثية نظيفة ويتصدر مؤقتا الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نجم الفريق

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يقسو على ميلان بثلاثية وجماهيره تدعم فلسطين

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

فيتوريا يستقر على ضم 7 لاعبين من الأهلي استعدادا لجيبوتي وسيراليون

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

خبير يكشف أسباب فشل منظومة التسليح الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية