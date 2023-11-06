دوري أبطال أوروبا، قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ميلان
أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمباراة ميلان المقرر لها، غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات إنريكي، غياب كل من "ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز".
قائمة باريس سان جيرمان للقاء ميلان
أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - سيرجيو راموس - عثمان ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - ميلان سكرينيار - تيناس - دوناروما.
وكان باريس سان جيرمان فاز على ميلان بنتيجة (3-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب "حديقة الأمراء".
باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه
اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.
سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات شوط المباراة الأول واستطاع الكوري لي كانج إن خطف الهدف الأول في الدقيقة 10 وحاول بي إس جي خطف هدف ثانٍ لكن دون جدوي.
وأحرز راين زابري الهدف الثاني في الدقيقية 58 ثم أحرز فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 66 من المباراة.
وبهذا الفوز يعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 25 نقطة قبل مباراته أمام رين يوم الأحد، فيما يحتل مونبيليه المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة في جدول الترتيب.
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