الدوري الإنجليزي، أرسنال يتلقى الهزيمة الأولى أمام نيوكاسل بهدف مثير للجدل

الدوري الإنجليزي، تلقى أرسنال الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بعدما خسر أمام نيوكاسل بهدف دون رد في الجولة 11 من البريميرليج.

وجاء الهدف في الدقيقة 64، عبر أنتوني جوردون، الذي تابع الكرة من مسافة قريبة في الشباك، إثر لعبة مشتركة على بعد سنتيمترات من المرمى، بين لاعب نيوكاسل جويلينتون، ومدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس.

وتوقف اللعب طويلا، كي يستعين الحكم بتقنية الفيديو، للتأكد من صحة 3 حالات قبل احتساب الهدف.

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الحالة الأولى، كانت عندما لحق البديل جو ويلوك بالكرة قبل الخروج من الملعب، حيث بدت وكأنها خرجت بكامل استدارتها، قبل أن يلحق به اللاعب ويرسلها عرضية.

وفي الحالة الثانية، تم التأكد من عدم وجود خطأ لدى ارتقاء جويلينتون للكرة العرضية، حيث دفع ماجالهاييس قبل أن ترتد الكرة منه إلى جوردون.

أما الحالة الثالثة، فكانت التأكد من عدم وجود تسلل على جوردون، قبل تسجيل الهدف.

وبعد التأكد من الحالات الثلاث، أعلن الحكم احتساب الهدف دون الرجوع إلى الشاشة الخاصة به، لكن تبقى الحالة الثانية محل شك كبير، ومن المتوقع أن تثير جدلا كبيرا بعد انتهاء اللقاء.

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وضم تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كلًّا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: وايت – ساليبا – جابريل - تومياسو.

خط الوسط: رايس- جورجينيو - هافيرتز.

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خط الهجوم: ساكا – مارتينلي - نيكيتياه.

ترتيب أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد بالمركز السادس برصيد 20 نقطة.

من ناحية أخرى، قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن طريقة لعب فريقه أمام وست هام في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن جيدة ما تسبب في هزيمته.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: "لقد هبط مستوانا في الشوط الثاني ويجب علينا أن ننافس بشكل مختلف".

وخسر فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

وأكمل "نعرف المعايير المطلوبة منا والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لم تكن جيدة بما يكفي".

وعن كاي هافيرتز قال: "لن أتحدث عن أي لاعب بشكل منفرد، نحن فريق".

أما عن موعد عودة جابرييل خيسوس من الإصابة كشف "لا أستطيع ضمان عودته قبل التوقف الدولي، قلت ذلك قبل عدة أسابيع".

سجل أهداف وست هام كل من، بين وايت (هدف عكسي) في الدقيقة 16، ومحمد قدوس في الدقيقة 50 وجارود بوين في الدقيقة 60، فيما سجل لأرسنال مارين أوديجارد في الدقيقة 96.

تشكيل أرسنال أمام وست هام

حراسة المرمى: رأيا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليم ساليبا، كيفيور، زينتشينكو.

خط الوسط: سميث روي، رايس، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، نيكتياه، مارتنيلي.