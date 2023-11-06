الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

هالاند يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

هالاند مهاجم مانشستر
هالاند مهاجم مانشستر سيتي، فيتو

هالاند، فاز المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي بين صفوف لاعبي فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وهنأ "السيتي" لاعبه في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس قائلًا: "حصل هالاند على جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر، تهانينا لإرلينج على جائزته الأخيرة، وشكرًا لكل من صوت".

واحرز هالاند خلال شهر أكتوبر الماضي  خمسة أهداف مهنم هدفاه في ديربي مانشستر أمام "الشياطين الحمر"، ومثلهما أمام يونج بويز بدوري أبطال أوروبا، والأخير أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

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ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا.

مانشستر سيتي يفوز على بورنموث

فاز مانشستر سيتي على بورنموث بستة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف السيتي كل من جيريمي دوكو وبرناندو سيلفا “هدفين” وأكانجي وفيل فودين وناثان أكي.

ورفع السيتي رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في الصدارة مؤقتا.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه أمام بورنموث.

 تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون- ووكر- ستونز- أكانجي- أكي- رودريجو- كوفاسيتش- برناردو- دوكو- ألفاريز- هالاند.

 تشكيل بورنموث 

رادو- أرونز- ميفام- زابارني- كيلي- كيركيز- سكوت- فيليب- كريستي- سولانكي- تافيرنير.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- دياز- فيليبس- جريليش- جفارديول- نونيز- فودين- بوب- لويس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز ال17 برصيد 6 نقاط.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس  2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0

خطة يوفنتوس للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

مدرب فلومينينسي: أحلم بمواجهة مانشستر سيتي في نهائي مونديال الأندية

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