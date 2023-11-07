عبد الجليل: كثرة الألقاب أحدثت هزة في شخصية كولر ولاعبو الأهلي بدأوا يتمردون عليه

الأهلي، أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك حالة عدم انضباط بين لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، تمثلت في اعتراض محمد مجدي أفشة على قرار مارسيل كولر بالخروج خلال لقاء المقاولون العرب، مشيرًا إلى أنه حال تكرار الموقف من أي لاعب سيكون هناك وقفة قوية من جانب الإدارة.

رسالة عبد الجليل لأفشة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أقول لأفشة أنت لاعب جيد وعليك ألا تخسر جمهور النادي الأهلي، وكنت أتوقع عدم مشاركته كثيرًا، لكن المدرب يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات الماضية، وهناك أمور واضحة وأن بعض اللاعبين بدأوا يعترضوا على كولر، والذي بدأ يشعر بنفسه كثيرا بعد تتويجه بخمسة ألقاب في الموسم الماضي".

Advertisements

تغير شخصية كولر

وأضاف: "كولر حقق بطولات كثيرة مع الأهلي لم يعتاد عليها طوال تاريخه، والنادي دائمًا يمر عليه مدربين تحقق ألقاب كثيرة، وهو ما تسبب في حدوث (هزة) لشخصية المدرب، الذي تغير كثيرًا حتى في المؤتمرات الصحفية بدأ يدلي ببعض التصريحات غير المعتادة منه".

وواصل: "أفشة قد يكون لديه شعور بأنه لن يلعب كثيرًا، لذلك ضغط كثيرًا على نفسه من أجل المشاركة، ويريد التواجد دائمًا في الملعب، ورد فعله كان الاعتراض على الخروج من المباريات".

وزاد: "قرار إراحة اللاعبين من كولر جاء بسبب إجهاد عدد كبير منهم بعد لقاء صنداونز، والأهلي قادر على تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، وإسكواد الفريق الأحمر متفوق كثيرًا على أندية الدوري المصري".

التعاقد مع سوزا هو الفلس بعينه

وأتم: "مندهش من تردد اسم البرازيلي سوزا مجددًا بشأن إمكانية انتقاله إلى الأهلي، وهذا هو (الفلس بعينه)، وسبق وتردد اسم سيرينو لاعب صنداونز، وقبلهم موليكا، فهل لا يوجد سوى اللاعبين الثلاثة فقط، الأزمة دائمًا في العين التي تختار لاعبين مميزين".

وأكد محمد عبد الجليل، أنه يجب استثناء محمد صبحي ومصطفى الزناري من قرار عرضهم للبيع من جانب إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح أخطأ كثيرا في الفترة الأخيرة، وارتكب خطأ بشع بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء نادي زد.

أحمد فتوح ظهير نادي الزمالك، فيتو

تصرف فتوح غباء كروي

وقال عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتوح تصرف بشكل غير لائق يصل لدرجة (الغباء الكروي)، بالنسبة للزناري ومحمد صبحي قد تتم مسامحتهما وإعادتهما بعدما التزما بحضور التحقيق في نادي الزمالك، لكن أزمة فتوح كبيرة بعدما كرر الأخطاء بشكل واضح في الفترة الاخيرة".

وأضاف: "فتوح كرر الأخطاء بترك معسكرات لنادي الزمالك، وكانت هناك حالة لخبطة إدارية، لكن الأمور الآن مختلفة، وكان يجب التعامل بحزم شديد مع اللاعب منذ فترة طويلة".

الأهلي في غنى عن فتوح

وتابع عبد الجليل: "من وجهة نظري، الأهلي في غنى عن فتوح، وأتمنى أن يكون هناك كلمة شرف بين الأندية، ولو كان رحل من الزمالك بطريقة جيدة كنت أتمنى وجوده في الأهلي، ومن الوارد أن يكرر نفس ما فعله مع الزمالك، أتمنى أن يبتعد الأهلي وبيراميدز عن ضمه".

وأكمل: "الأهلي في احتياج لـ فتوح بالفعل، ولكن بعدما حدث مؤخرًا فأنا حاليا لست مؤيد لفكرة التفاوض أو التعاقد معه، لو انضم للأهلي سيفسد الفريق لانه لاعب غير ملتزم، ولا أعرف سياسة النادي الأهلي حاليًّا".

بديل أجنبي لفتوح في الزمالك

وزاد: "الزمالك سيعتمد على حاتم سكر وعبدالشافي، وبدءا من الموسم المقبل قد ينضم ظهير أيسر اجنبي للفريق، والنادي قادر على عبور تلك الأزمة حاليا، الموجودين حاليا قادرين على اللعب بشكل طبيعي لنهاية الموسم، كما أن هناك لاعبين مثل محمد شكري لاعب سيراميكا وجوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب، وهناك لاعبين في المغرب والجزائر مميزين في مركز الظهير الايسر".

وأشار إلى أن فتوح لو كان في حالة تركيز شديدة كان سيحترف في أوروبا منذ فترة طويلة، كما يجب الاعتماد على حارس مرمى سوبر بصفة مستمرة في حراسة مرمى الزمالك بعيدا عن فكرة التبادل مع أي حارس آخر.