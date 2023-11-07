عيد عبد الملك: فتوح لن يرحل عن الزمالك لكنه سيتلقى ضربة موجعة بعد إهانته لقرارات الإدارة

الزمالك، أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح سيظل مجمد في نادي الزمالك لنهاية الموسم، رغم أنه كان قريب من تجديد عقده مع النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يرحل بنسبة كبيرة خلال شهر يناير المقبل.

مطالب فتوح مبالغ فيها

وأضاف عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت أرى أن مطالب فتوح لتجديد عقده مبالغ فيها كثيرًا، واللاعب سيخسر شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة، وسيخسر أيضا مكانه في منتخب مصر".

وأضاف: "قد يكون ما حدث من مصلحة فريق الزمالك وجماهير النادي،ولذلك موقف النادي وإعلان عرض فتوح للبيع قرار مثالي".

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وزاد: "شيكابالا لم يجلب بطولات كثيرة لنادي الزمالك، لكن مواقف اللاعب دائما لمصلحة النادي".

وأكمل: "أي لاعب في مصر يمكن تعويضه بسهولة، خصوصا في ظل عدم وجود فوارق فنية كبيرة بين اللاعبين المصريين، ورقميًا من الوارد أن يكون هناك لاعب جديد يفيد النادي أكثر من أحمد فتوح".

أحمد عيد عبدالملك، فيتو

محمد صبحي مستواه متواضع

وأتم: "محمد صبحي لا يوجد فارق بينه وبين أي حارس ناشئ خصوصا أنه يقدم مستوى متواضع مع الفريق منذ بداية الموسم، والفريق قد يتعاقد مع حارس مرمى مع عواد بالإضافة لتصعيد حراس من قطاع الناشئين، ومن الأساس كنت أتمنى عدم تجديد عقد صبحي من الأساس".

أسباب غياب فتوح عن تحقيق الزمالك

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، سبب غيابه عن التحقيق عصر أمس الإثنين على خلفية أزمة مباراة زد ووقف اللاعب وعرضه للبيع.

وكان محمد صبحي ومصطفى الزناري قد حضرا التحقيق إلا أن أحمد فتوح لم يظهر في نادي الزمالك ولم يحضر التحقيق.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 أسباب جعلت أحمد فتوح يرفض حضور التحقيق وهم كالتالي:

1- اللاعب يرى أن العقوبات تم إصدارها قبل الحديث مع اللاعب وهو ما جعله يرفض الحضور.

2- إدارة الزمالك أصدرت قرارا بعرض اللاعب للبيع ووقفه وهو ما يعني أنه أصبح خارج الزمالك خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

3- اللاعب غاضب من عدم دفع مستحقاته المتأخرة حتى الآن وهو ما تم وعده بها أكثر من مرة.

أعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار الثلاثي مع الزمالك بعد عرضهم للبيع.

فتوح وصبحي والزناري

خاض أحمد فتوح 133 مباراة رفقة الزمالك بواقع 10218 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 آخرين، وتلقى 16 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطولات.

خاض مصطفى الزناري 27 مباراة مع الزمالك بواقع 1797 دقيقة صنع خلالها هدفا وحيدا وتلقى 4 بطاقات صفراء ولم يحصل على أي بطولة.

خاض محمد صبحي 30 مباراة مع الزمالك بواقع 2578 دقيقة سكنت شباكه 39 هدفا وخرج في 8 مباريات بكلين شيت، وتلقى بطاقتين صفراوين ولم يحصل على أي بطولة.