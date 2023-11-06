دولة أوروبية تهدد بمقاطعة منتجات إسرائيل وحظر كبار مسئوليها من دخول أراضيها

طوفان الأقصى، قالت وزيرة التعاون الدولي البلجيكية كارولين جينيز، مساء اليوم الإثنين، إن بلادها تحتاج لدراسة إجراءات ضد دولة الاحتلال تشمل حظر المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات.

وأشارت كارولين إلى أنه "يجب التحقيق في ارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة، وكل الدلائل تشير إلى ذلك"، لافتة إلى أن إسرائيل تعاقب المدنيين الأبرياء بشكل انتقامي، وهناك انتهاك لقوانين الحرب.

9 دول تسحب بعثاتها الدبلوماسية من إسرائيل

وأفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بأن جنوب إفريقيا استدعت جميع دبلوماسييها في دولة الاحتلال الإسرائيلي للتشاور.

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وأصبحت جنوب إفريقيا الدولة التاسعة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى كولومبيا وتشيلي بوليفيا وتركيا والأردن والبحرين وهندوراس وتشاد.

35 طن متفجرات على قطاع غزة

وأعلنت حركة حماس اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت ما لا يقل عن 35 طن متفجرات على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم.

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو «كول بيراما»، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة.

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلًا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النازية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة الإسرائيلية حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.