إدارة بايدن تخطط لتزويد إسرائيل بقنابل دقيقة التوجيه لضرب غزة

غزة الآن، كشف مصدر مطلع أمس الإثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

وأرسلت الإدارة الأمريكية إخطارًا رسميًّا في 31 أكتوبر إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما قالت الصحيفة نقلًا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو. إس. إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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وردًّا على هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر وفَّرت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًّا لإسرائيل وعزَّزت انتشار قواتها في المنطقة، لا سيَّما بنشرها حاملتي طائرات مع مجموعات السفن المرافقة لها.



سقوط آلاف المدنيين في غزة

إلى ذلك، أقرَّت الولايات المتحدة الإثنين بسقوط "آلاف" المدنيين في غزة بين قتلى وجرحى من جراء المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، من دون إعلان حصيلة محدَّدة.

ويأتي القصف الإسرائيلي للقطاع ردًّا على هجوم شنَّته حركة حماس في البر والبحر والجو في السابع من أكتوبر أوقع 1400 قتيل. وإلى الآن أوقع الرد الإسرائيلي على الهجوم أكثر من عشرة آلاف قتيل في غزة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر في تصريح لصحافيين "في ما يتعلَّق بالقتلى المدنيين في غزة... نعلم أن عددهم بالآلاف".

وتابع "لذا تم التركيز مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على أهمية إدخال المساعدات ولا سيما الإنسانية إلى غزة".