الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مندوب فرنسا بمجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن ، دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وقال ريفيير للصحفيين أمس الإثنين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نظرًا لجدية الوضع الإنساني وحجم احتياجات سكان غزة، تدعو فرنسا إلى وقف إنساني فوري. يجب أن يكون هذا الوقف مستدامًا ومستمرًّا".

وأضاف المندوب الفرنسي: "يجب إتاحة الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة وزيادة عدد القوافل الإنسانية. ركز بشكل كبير على معاناة السكان الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".

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قوة القنبلة الذرية 

وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.

 

طوفان الأقصى

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.


كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

 

غارات إسرائيلية في محيط مستشفى القدس

وجددت طائرات الاحتلال غاراتها الجوية العنيفة في محيط مستشفى القدس، جنوب غرب مدينة غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية لمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وبحسب تقارير فلسطينية، أنه كانت هناك استهدافات عنيفة في مناطق المقوسي والكرامة وحي الإسراء شمال غرب مدينة غزة.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام على بحر الزوايدة والنصيرات وسط القطاع.

 

القسام تعلن قصف تل أبيب وتدمير 6 دبابات

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الإثنين أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".


كذلك أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".


وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء أمس الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

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