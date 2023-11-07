الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شرطة لندن تطلب عدم التظاهر لدعم غزة في ذكرى يوم الهدنة

تظاهرات لدعم غزة
تظاهرات لدعم غزة في لندن، فيتو

طلبت شرطة لندن الإثنين، عدم تنظيم أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في غزة مطلع الأسبوع المقبل الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة، وذلك بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعي تنظيم هذه المسيرة في اليوم ذاته.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن السلطات طلبت من منظمي الاحتجاجات التفكير في تأجيل أي مظاهرات في لندن مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن محتجين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم "مظاهرة كبيرة" يوم السبت لكنها لم تشر إليهم في بيانها الأخير.

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وقال نائب مساعد المفوض أدي أديلكان: "رسالتنا إلى المنظمين واضحة: من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل. ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن مطلع الأسبوع المقبل".

ويوافق يوم السبت المقبل ذكرى الاحتفال بيوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى.

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر والذي قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص.

وتقصف إسرائيل القطاع يوميًّا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية.

 

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