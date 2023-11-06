ضبط 19 ألف ملزمة تعليمية لمواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالدقي
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة فى الدقى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى؛ بتصوير العديد من الملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامعي دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية).
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
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