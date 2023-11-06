الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 40% حتى 7 ديسمبر

مبادرة كلنا واحد,
مبادرة كلنا واحد, فيتو

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 24من مبادرة "كلنا واحد"لمدة شهر للمشاركة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

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وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ –6 معارض رئيسية–37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

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كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

وتوفر وزارة الداخلية  كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مبادرة كلنا واحد الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية توفير السلع الغذائية باسعار مخفضة وزارة الداخلية

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