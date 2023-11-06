الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 40% حتى 7 ديسمبر

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 24من مبادرة "كلنا واحد"لمدة شهر للمشاركة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ –6 معارض رئيسية–37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

Advertisements

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

وتوفر وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).