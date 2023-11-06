تبدأ وزارة الداخلية إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2024 مطلع الأسبوع المقبل على مستوى الجمهورية.

موعد إجراء قرعة الحج في سوهاج وقنا وشمال سيناء

وحددت وزارة الداخلية، بأن تكون القرعة إلكترونية وعلنية دون تدخل عنصر بشرى بمختلف المحافظات، وتكون القرعة في محافظات سوهاج - قنا - شمال سيناء يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري 2023.

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقديم في قرعة الحج على مستوى الجمهورية.

البيانات المطلوبة للتقدم في قرعة الحج 2024

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها.

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المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.