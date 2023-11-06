مياه الدقهلية تستأنف أنشطة التوعية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف
تواصل مياه الدقهلية أنشطة التوعية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف وذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.
ونظمت إدارة التوعية بالشركة هذا الأسبوع حملة توعوية موسعة بقرى السلامية وشبراويش بمركز أجا، وقرية دقادوس بمركز ميت غمر، وقد شملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس القرى؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف
قدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 289 طالبا وطالبة، وكذلك نظمت 3 ورش فنية لحوالي 114 طالبا وطالبة
وقامت الشركة بتكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس لحوالي 42 طالبا وطالبة؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب.
وتم وتنفيذ 6 مسابقات ثقافية لحوالي 289 طالبا وطالبة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، قدمت الشركة 4 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 130 طالبا وطالبة وقامت بتكوين 3 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 30 طالبا وطالبة، وتنفيذ 4 مسابقات ثقافية لحوالي 130 طالبا وطالبة.
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