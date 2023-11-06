الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مياه الدقهلية تستأنف أنشطة التوعية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف

جانب من الفاعليات،فيتو
جانب من الفاعليات،فيتو

 تواصل مياه الدقهلية أنشطة التوعية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف وذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

ونظمت إدارة التوعية بالشركة هذا الأسبوع حملة توعوية موسعة بقرى السلامية وشبراويش بمركز أجا، وقرية دقادوس بمركز ميت غمر، وقد شملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس القرى؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف

Advertisements

قدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 289 طالبا وطالبة، وكذلك نظمت 3 ورش فنية لحوالي 114 طالبا وطالبة

وقامت الشركة بتكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس لحوالي 42 طالبا وطالبة؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب.

وتم وتنفيذ  6 مسابقات ثقافية لحوالي 289 طالبا وطالبة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، قدمت الشركة 4 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 130 طالبا وطالبة وقامت بتكوين 3 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 30 طالبا وطالبة، وتنفيذ 4 مسابقات ثقافية لحوالي 130 طالبا وطالبة.

سائق ألقى عليهما مياه نار، إصابة ربة منزل ورضيعها بحروق بالقليوبية

محافظ القاهرة يشهد تجربة حية للتعامل مع مياه الأمطار (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الابتدائية والإعدادية التعاون التربية والتعليم بالدقهلية التربية والتعليم الصرف الصحي بالدقهلية الدقهلية ترشيد استهلاك مياه الشرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الشرب والصرف ترشيد استهلاك شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

سائق ألقى عليهما مياه نار، إصابة ربة منزل ورضيعها بحروق بالقليوبية

وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات الجمعية العمومية العادية بمركز ميت حديد

إصلاح كسر بخط مياه بقرية برطس في الجيزة (صور)

زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة لترشيد مياه الري الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية